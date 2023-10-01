شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: ندعم الرئيس السيسي لولاية جديدة..والاستقرار الأمنى ومواجهة الإرهاب إنجاز لا يمكن إغفاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن أن دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة يأتى انطلاقا من إيمانه بقدرة الرئيس السيسي على استكمال مسيرة التنمية والإصلاح، فالرئيس نجح فى تقديم مردودا إيجابيا للغاية على مستويات عديدة فعلى المستوى الامنى عاد الاستقرار لمصر ونجحت الدولة فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

أضاف هلال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجميع يشهد للرئيس بالمشروعات القومية والبنية التحتية المتكاملة كما أن هناك العديد من المبادرات التى خرجت من الرئيس لدعم الفقراء ومحدودى الدخل منها مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى وعلى مستوى السياسة الخارجية قدم الرئيس مردودا إيجابيا للغاية أعاد التوازن لمصر إقليميا ودوليا فى علاقتها مع مختلف دول العالم.