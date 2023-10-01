شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: استمرار الرئيس السيسي على رأس الدولة ضرورة تفرضها التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الانتخابات الرئاسية المصرية، والتى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولها الزمنى هى أخطر انتخابات رئاسية تجرى فى مصر، لافتا أن المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الداخل المصرى وتربص قوى الشر الدولية والإقليمية والداخلية بمصر تجعلها انتخابات دقيقة يتوقف على نتائجها ليس حاضر ومستقبل مصر وخطط التنمية فيها ولكن يتوقف على نتائجها خارطة الشرق الأوسط وانهيار مخطط قوى الشر العالمى المتربص بمنطقتنا العربية والذى يستهدف تمزيق أوصال الدول المركزية العربية ورسم خارطة جديدة يقسم فيها المقسم ويجزأ فيها المجزأ.

وقال الشهابي، في تصريح خاص، إن حزب الجيل قرر تأييد الرئيس السيسى فى هذه الانتخابات وعقد المؤتمرات الجماهيرية الداعية لانتخابه والمشاركة فى إدارة الحملة الانتخابية، على أساس أنه وجوده على رأس الدولة المصرية ضرورة تفرضها التحديات التى تواجه الدولة المصرية ومرحلة إعادة تشكيل الخريطة الدولية.

وأشار ناجى الشهابي أن إنجازات الرئيس السيسى فى السنوات العشر الماضية، تؤكد ضرورة انتخابه لمدة جديدة لاستكمال سجل الانجازات الضخم ولحماية الأمن القومى المصرى وايضا لاستعادة التوازن إلى المجتمع الدولى، والتي أصبحت فيه مصر بقيادة الرئيس السيسى لاعبا رئيسيا فيه ومساهما فى إنهاء عالم القطب الواحد وانشاء العالم المتعدد الأقطاب.