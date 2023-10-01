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النائب محمد تيسير مطر يوقع استمارة تزكية لترشيح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، استمارة تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

 

وأكد النائب محمد تيسير مطر، أن قراره ينبع من إرادة حرة واستجابة لرغبة شعبية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن لشعب مصر".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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