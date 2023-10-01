صادق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، وقد فاز في الانتخابات عن محافظة بيروت: محمد مكاوي، وسيم المغربل، زياد الصاحب، عبد الحميد التقي، مازن شربجي، طلال بيضون، ، عبد الله شاهين، فؤاد زراد.
عن محافظة الشمال: فايز مصطفى سيف، بلال بركة، احمد عبد الأمين، مظهر الحموي، أسامة طراد، منذر حمزة، وائل زمرلي.
عن محافظة عكار: كفاح الكسار.
عن محافظة جبل لبنان: رئيف عبد الله، حمزة شرف الدين.
عن محافظة البقاع: محمد العجمي، يونس عبد الرزاق
عن قضاء صيدا بالتزكية: عبد الحليم الزين، موفق الرواس، فايز بعاصيري.
عن قضائي حاصبيا ومرجعيون بالتزكية: نزيه حمد.
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دريان صادق على نتائج انتخابات المجلس الشرعي في بيروت والمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.