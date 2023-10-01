اسماء الفائزين في إنتخابات المجلس الشرعي في طرابلس

ادت عملية فرز الأصوات في إنتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في طرابلس إلى فوز كل من: فايز سيف ٩٩ صوتا، بلال بركة ٨١ صوتا، أحمد الأمين ٧٤ صوتا، مظهر الحموي ٧١ صوتا، أسامة طراد ٦٥ صوتا، وائل زمرلي ٦٠ صوتا، منذر حمزة ٦٠ صوتا.

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