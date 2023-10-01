شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهجوم في أنقره.. أردوغان: سنواصل حربنا ضد التنظيمات الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في جلسة للبرلمان التركي، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة أنقرة.

وقال أرودغان، خلال افتتاح أعمال البرلمان التركي بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق الأحد، إن بلاده ستواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.

وأدان أردوغان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية، مضيفاً: «واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها».

وحث على التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى تكون بلاده أقوى، داعياً إلى الإسراع بصياغة دستور جديد للبلاد.

التكتل الأوروبي

ولفت أردوغان في حديثه الى أن بلاده لم تعد «تنتظر شيئاً» من الاتحاد الأوروبي بعد المماطلة في مسعاها للانضمام لعضويته على مدى عقود.

وأوضح «لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريباً»، مشدداً على أن أنقرة «لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطاً في مسار الانضمام» الى التكتل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة اثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية.