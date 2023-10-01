شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة البولندية تنظم أكبر حشد في تاريخ وارسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مئات الآلاف من المتظاهرين مسيرة حاشدة في وارسو، الأحد، دعا إليها الموالون لرئيس الوزراء السابق زعيم حزب المنصة المدنية المعارض دونالد توسك، للاحتجاج على سياسات حزب القانون والعدالة الحاكم، والمطالبة برحيل حكومته، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية حاسمة.

ويشرف على تنظيم المسيرة، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، ورئيس وزراء بولندا السابق، وزعيم حزب المنصة المدنية المعارض حالياً دونالد توسك. ودعا توسك جميع المعارضين السياسيين لحزب القانون والعدالة إلى الانضمام إلى الاحتجاج، واصفاً إياه ب«مسيرة المليون قلب». وأكدت مونيكا بوث المتحدثة باسم بلدية وارسو «هذه قطعاً أكبر تظاهرة في تاريخ وارسو».

ويريد الائتلاف المدني من تيار يمين الوسط، والذي انبثق من الحزب الحاكم السابق «المنصة المدنية» الذي يتزعمه تاسك، الاستفادة من نجاح مظاهرة مماثلة جرت في يونيو الماضي. ويدعم التظاهرة أيضاً تحالف «افيتسا» اليساري.

ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر الجاري. وفي كل استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن، يتقدم حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، بفارق كبير.

ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد إيبريس في 27 سبتمبر الماضي، من المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على 35% من الأصوات، ما يجعله يأمل في الحصول على فترة ولاية ثالثة في الحكومة. (وكالات)