انت الان تتابع خبر أوزبكستان تقصي السعودية من ربع نهائي "الآسياد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسم المنتخب الأوزبكي النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين في الشوط الأول، عبر سعيدزامات ميرسعيدوف (24) وأليشر أوديلوف (44)، قبل أن يقلص محمد مران الفارق للأخضر في الدقيقة 65.

وطرد الحكم البديل عبد الله رديف من صفوف "الأخضر" بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية، بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.



وكان الأولمبي السعودي قد تأهل من مجموعته الثانية، التي ضمت إيران وفيتنام ومنغوليا، قبل أن يقصي المنتخب الهندي (2-1) في ثمن النهائي.

وكان المنتخب السعودي توج بالميدالية البرونزية في كرة القدم خلال آسياد الهند عام 1982.

