تركيا: تفجير إرهابي وسط أنقرة

أنقرة ـ ا.ف.ب: أعلنت الحكومة التركية أنَّ «هجومًا إرهابيًّا» هزَّ وسط العاصمة أنقرة قبل ساعات قليلة من افتتاح الدَّوْرة البرلمانية الجديدة التي من المقرَّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأفاد وزير الداخلية بأنَّ شرطيَّين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفَّذه «إرهابيان»، أحدهما «فجَّر نفسه» والآخر تمَّ «تحييده».

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في هذه المرحلة. وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إنَّ دوي انفجار قوي سُمع على بعد عدَّة كيلومترات.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إنَّ «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفَّذا عملية تفجير».

وأوضح يرلي كايا على منصَّة «إكس» أنَّ «أحد الإرهابيَّين فجَّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة» ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

بِدَوْره، أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع «إكس» بأنَّه يُنفِّذ عمليات «تفجير مضبوطة» لـ«طرود مشبوهة» خوفًا من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدَّعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا القنوات التلفزيونية، التوقف فورًا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.

وتحدَّثت قناة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.