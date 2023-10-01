أبو فاعور في مهرجان "يوم الدبس في راشيا": كل طموحنا أن تتحوّل راشيا إلى مقصد سياحي دائم

عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور خلال مشاركته في "يوم الدبس في راشيا" في نسخته السادسة، والذي اقيم في سوق راشيا الأثري، الى ان"هذه الاحتفالية أصبحت تقليدا سنويا، وأشكر كل الجمعيات التي شاركت من راشيا اند بيوند، جمعية فرح الاحتماعية، بلدية راشيا، رفاقي في منظمة الشباب التقدمي في الحزب الاشتراكي والاتحاد النسائي، فالاحتفالية هذه أصبحت مقصدا سنويا لإبراز راشيا الحضارة والثقافة، راشيا جبل الشيخ والمخزون الروحي، وقلعة الاستقلال والسوق الجميل".

ورحّب ابو فاعور "بكل الزائرين اليوم، وأشكر وزير السياحة على دعمه، وإن لم يستطع الحضور لظروف خاصة، لكنه قدّم كل الدعم الممكن للموسم السياحي الماضي في منطقة راشيا، كما أشكر حضور الست نورا جنبلاط التي تُمثّل طيف الرئيس وليد جنبلاط التي تعشقه وتعيشه هذه المنطقة، كما ان الست نورا هي الملمح الحضاري والثقافي للسيدة اللبنانية والعربية". وتابع: "كل طموحنا أن تتحوّل راشيا إلى مقصد سياحي دائم".