شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المعارك بين الجيش ومتمردين انفصاليين في شمال مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار- أ.ف.ب

اندلعت معارك جديدة، صباح الأحد، بين الجيش المالي ومجموعات مسلحة في بلدة بامبا (شمال) التي أعلن المتمردون الانفصاليون أنهم سيطروا عليها. وأفاد الجيش المالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن وقوع «معارك عنيفة ضد إرهابيين» في الساعات الأولى من النهار.

وأشار المتمردون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنهم سيطروا على البلدة، في رسالة نشرت باسم الإطار الاستراتيجي الدائم الذي تهيمن عليه تنسيقية حركات أزواد المؤلفة أساساً من جماعات انفصالية من الطوارق.

ولم يقدم المعسكران مزيداً من التفاصيل.

وهذه المعارك هي الأحدث في سلسلة من الهجمات المتتالية ضد الجيش المالي أسفرت عن مقتل عدد غير معروف من العسكريين. وكان الجيش قد تعرض في 7 أيلول/ سبتمبر في بامبا إلى هجوم تبنّته جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ومنذ نهاية آب/ أغسطس، يشهد شمال مالي عمليات للجيش وتصعيداً للهجمات. ويتزامن تصاعد العنف مع الانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة تلبية لطلب المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020.