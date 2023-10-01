شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن بعد تجنب إغلاق الحكومة: «سئمت سياسة حافة الهاوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد: إنه «سئم من سياسة حافة الهاوية» بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بشق الأنفس.

وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مؤقتاً للتمويل في وقت متأخر، السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.

وصوّت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتاً مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقّعه ليصبح قانوناً قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش).

وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي. وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بأغلبية 335 صوتاً مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.