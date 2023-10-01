انت الان تتابع خبر القبض على متهمين وضبط عجلة محملة بالادوية منتهية الصلاحية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تواصل قطعات الشرطة الاتحادية أداءها الأمني العالي في الحفاظ على الأمن وبسط سلطة القانون وقطع دابر من يحاول العبث بأرواح المواطنين، حيث تمكّنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من الأمن الوطني، ومن خلال الممارسات الأمنية والتفتيش الدقيق، من إلقاء القبض على 2 من المتاجرين بالأدوية في منطقة "حي أور" شمال شرق العاصمة بغداد دون حصولهما على تصريح من الجهات المعنية يخولهما المتاجرة او النقل".



وأضافت: "تم ضبط عجلة حمل نوع (نيسان) وبداخلها أدوية متنوعة منتهية الصلاحية وغير مرخصة، تم إحالتهما مع العجلة والمواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما ".

