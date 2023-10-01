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غداً.. برشلونة يوقع عقداً جديداً مع أحد نجومه

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يامال (16 عاما) سيوقع عقده الجديد مع برشلونة، غدا الاثنين، حتى عام 2026.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه تم التوصل لاتفاق حول تجديد عقد يامال قبل الجولة الصيفية في الولايات المتحدة، كما تم التوقيع داخليا مع والده.


وأضافت الصحيفة، أن البارسا اتفق مع خورخي مينديز وكيل اللاعب، على التجديد حتى عام 2030، عندما يبلغ يامال 18 عاما.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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