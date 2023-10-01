انت الان تتابع خبر بايدن: وعود ترامب الانتخابية تهديد للديمقراطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة "بروبوبليكا": "الوعود التي يقدمها ترامب تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية"، وأشار بايدن إلى أنها "تهدد الديموقراطية أيضا في أجزاء أخرى من العالم وليس فقط في الولايات المتحدة".وحول خططه للحملة الانتخابية القادمة عام 2024، أكد بايدن أنه "ليس الممثل الوحيد لحزبه (الحزب الديموقراطي) القادر على الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستجرى في شهر تشرين الثاني 2024.

