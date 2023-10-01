شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: محاولات الجماعة الإرهابية لضرب الاستقرار الداخلي لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سامح عاشور، نقيب المحامين السابق على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول ما آلت إليه الظروف في أعقاب أحداث 2011، وحديثه عن "إنه لولا أحداث 2011 ما كنش سد النهضة اتبنى" قائلا :"صدق الرئيس وإن كنت أرى أن المؤامرة على مصر كانت قبل ذلك بكثير وكان المخطط تعطيش مصر فى إطار حصارها وتطويقها لصالح إسرائيل مستخدمين فى ذلك المنظمات الإرهابية المحلية والإقليمية".

وأضاف سامح عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجتمع الدولى يتواطأ مع أثيوبيا حتى يكتمل بناء سد النهضة، متابعا: "علينا أن نصطف جميعا كل الدولة المصرية من أجل الدفاع عن النفس والوطن".

وأكد سامح عاشور أن مصر تكبدت بعد عام 2011 خسائر فادحة، وأن الفوضى التى حدثت فى أعقاب يناير 2011 ومحاولات الجماعة الارهابية لضرب الاستقرار الداخلي لن تتكرر اليوم أبدا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على أنه لولا أحداث 2011 لما كان لسد النهضة أن يكون، مضيفًا:"سد النهضة اتبنى بعد أحداث 2011 ولولا هذه الأحداث ما كانش اتبنى"، جاء ذلك خلال جلسة"المشروعات القومية والبنية التحتية"، فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.