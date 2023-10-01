نائب رئيس حزب المؤتمر: مشروعات التنمية جزء أصيل من أمن مصر القومى

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن مؤتمر «حكاية وطن» والذى انطلق أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصرى والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس السيسى كما أنه بمثابة خارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار فرحات خلال مشاركته فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير مشيرا إلى أن تصريحات وزيرى النقل والإسكان كشفت حقيقة ما خططت له الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه فى تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من تحديات متلاحقة، وعملت فى مسار تنموى متوازٍ رغم ما نمر به من اقتصاد أزمة، إذ إنها منذ 2011 حتى 2016 كانت تتعرض لأزمات محلية حتى انتهاء أول خطوات الإصلاح الاقتصادى، وصولا إلى أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الاقتصادية، ورغم كل ذلك فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحدٍ.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: الأوطان لا تبنى إلا فى مناخ الاستقرار وما شهدته مصر من انجازات فى المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التى تعزز من جذب فرص الاستثمار بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة فى الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن حياة كريمة التى تسهم فى تحسين حياة ٦٠ مليون مواطن لافتا إلى أن ما حدث على أرض الواقع يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

وأوضح فرحات: مشروعات التنمية جزءا أصيلاً من أمن مصر القومى لذلك لجأت الدولة المصرية بعد 2014 إلى التفكير فى التخطيط لعقود قادمة، وهى مقتضيات العصر القادم وليس الوضع الراهن وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية لتحقيق رؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة قوية لديها القدرة على مواجهة التحديات.

ودعا فرحات المواطنين إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل ٣٠ يونيو مرورا بسنوات الإرهاب الأسود وكيف دفعنا من أرواحنا ومواردنا حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة التى أصبحنا نناقش فيها معدلات التنمية والخطط المستقبلية لزيادتها وكل هذا كان غير ممكن فى ظل تواجد هذه الجماعة داعيا إلى رفض كل من ساهم أو طالب أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى باعتباره خيانة للوطن كما أن وجود هذه الجماعة الإرهابية مرتبط دائما بالفوضى.