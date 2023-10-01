شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: الشعب المصرى لفظ جماعة الإخوان الإرهابية للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وأمين عام حزب ارادة جيل رفض الحزب بإجماع قياداته وأعضائه أى مطالبة بعودة جماعة الإخوان الارهابية للمشهد السياسى المصرى لأن أيدى هذه الجماعة ومن ينتمى اليها فكريا وتنظيميا ملطخة بدماء الشهداء المصريين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وقال النائب محمد تيسير مطر، إن الشعب المصري يرفض مجرد ظهور تلك الجماعة الإرهابية فى المشهد السياسى والانتخابى لأن الشعب لفظ هذه الجماعة للأبد وأن أى محاولة لعودتهم هدفها خراب مصر وتدميرها كما حدث من قبل من حرق الكنائس وتدمير المساجد وتخريب المنشأت العامة والخاصة وأن أحكام القضاء المصرى مليئة بالأحكام التى أدانت هذه الجماعة الإرهابية .

وأكد النائب محمد تيسير مطر أن الشعب المصرى واعى وسوف يتصدى لأى محاولة لعودة جماعة الإخوان الارهابية لأن مصر نطفت من هذه الجماعة واستعادت هويتها ومكانتها على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.