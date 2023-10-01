التيار الوطني نفى تعرض موكب عون وباسيل لاي مضايقات او وقوع اي حادث في البقاعين الاوسط والشمالي

نفى لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان، "نفيا قاطعا خبر تعرض موكب الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل لاي مضايقات او وقوع اي حادث من اي نوع خلال جولة اليومين في البقاعين الاوسط والشمالي والتي تكللت بالنجاح واتسمت بالحفاوة الشعبية والانفتاح والتواصل مع عدة فعاليات".

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