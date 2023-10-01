انكشاف داعش سوريا يمهد لسقوط قادة التنظيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع مراقبون عسكريون سقوط المزيد من قادة داعش في الفترة المقبلة، بعدما انكشف التنظيم بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وتساقطت عناصره بصورة غير مسبوقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس أن قواتها نفذت هجوما بالهليكوبتر في شمال سوريا وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ من تنظيم داعش، وصفته بأنه أحد ميسري عمليات وتحركات داعش، مؤكدة أنه لم يصب أو يقتل أي مدني خلال هذه العملية.

والأسبوع الماضي أعلنت الجهة نفسها خلال غارة أن قواتها ألقت القبض على أبوهليل الفدعاني، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات للتنظيم في سوريا، قد أشارت تقديرات إلى أن له علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة.

ويؤكد رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، أن سقوط قادة داعش خلال الفترة الأخيرة يعكس قوة التعاون والتنسيق المشترك المكثف بين قوات قسد والتحالف الدولي بقيادة أمريكا المستمر لملاحقة قادة التنظيم الإرهابي بشمال شرق سوريا؛ سعيا لإنهاء وجوده.

وأشار إلى أن اعتقال قادة وعناصر خطيرة في تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة جاء بعد أن أصبحت اتصالات عناصر التنظيم الإرهابي مكشوفة.

ووصف البيان الذي أعلن نجاح عملية اعتقال الفدعاني هذا الإرهابي، الذي كان ضابطا في الجيش العراقي بأنه يملك علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة، مما يعني أن الأجهزة الأمنية في واشنطن باتت قادرة على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة.

وقال درار إن سقوط قادة داعش يأتي في وقت مناسب، لأنه أحبط محاولات داعش لمحاولة إثارة المزيد من الفوضى والقلاقل في المنطقة.