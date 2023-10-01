اختناقات وإصابات في اعتداءات إسرائيلية على الضفة

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فتى فلسطيني بشظايا رصاص أطلقته قوات الاحتلال، أثناء اقتحام شرق مدينة قلقيلية، وأصيب العشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس .
وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عند باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، الذي شهد اليوم اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.
من جانبه ذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن نحو 800 مستوطن اقتحموا اليوم باحات الأقصى.
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