انت الان تتابع خبر الرئاسات تعقد اجتماعاً في بغداد.. هذه ما بحثته والان مع التفاصيل
وبحث الاجتماع، "بشكل مستفيض الحادثة وأسبابها"، وأكد المجتمعون "ضرورة مواصلة الجهود لتقديم الرعاية والاهتمام بذوي الضحايا والمصابين".
وأكدت الرئاسات "ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنية التحتية في قطاعات الكهرباء، وبناء المستشفيات والمدارس وإنشاء الطرق والجسور، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية في البلاد، من خلال سنّ التشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وكذلك ترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التامّ بين الرئاسات في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف".
وأكد المجتمعون "رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".
وشدد الاجتماع على أن "حلّ الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك"، وتدارس المجتمعون "المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة".