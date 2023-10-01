فلسطين.. مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية من جهة باب المغاربة، صباح الأحد، في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن "الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 602 من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى".



وقال شهود عيان للأناضول إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا "طقوسا تلمودية استفزازية".



ونشرت محافظة القدس الفلسطينية على حسابها بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق محاولة مستوطنين إدخال قرابين حيوانية إلى المسجد الأقصى.



وبدأ "عيد العرش"- آخر الأعياد اليهودية الثلاثة (عيد الفصح، عيد الأسابيع، عيد العرش) - في 29 سبتمبر المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.



وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.



وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. -



(الأناضول)