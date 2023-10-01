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الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية بنين باكاري أجادي أوشلجون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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