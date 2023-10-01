توقعات بارتفاع قتلى انهيار منجم زيمبابوي

خلفت كارثة المنجم التي وقعت في بلدة تشيجوتو الغنية بالذهب، في زيمبابوي، العديد من القتلى ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 13 حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت صحيفة «صنداي ميل» التي تديرها الدولة عن نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينجا قوله «نعتقد أننا فقدنا حوالي 13» في كارثة المنجم.

وأضاف أنه تم إنقاذ 21 من أصل 34 عاملا يعتقد أنهم كانوا تحت الأرض وقت الانهيار. وقال إنه تأكد مقتل ثمانية أشخاص وتم انتشال ثلاث جثث من المنجم وتم العثور على خمس جثث لكن لم يتم انتشالها بعد. ويُفترض أن الأشخاص الخمسة المتبقين قد ماتوا.

وذكرت صحيفة صنداي ميل أن تشيوينجا كان يتحدث في اجتماع لحزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم. وقال تشيوينجا إن الانهيار حدث في منجم مهجور مملوك لألمانيا ولم يتم إغلاقه بشكل صحيح، مما سمح لعمال المناجم الحرفيين غير الرسميين بالعثور على طريقهم للبحث عن أي رواسب متبقية.

وغالبًا ما تمتلئ المتنزهات الوطنية الغنية بالمعادن والمناجم المهجورة والأنهار وحتى البلدات في زيمبابوي بالناس، بما في ذلك الأطفال الصغار، الذين يسعون للعثور على رواسب قيمة. وتعد واحدة من الأنشطة الاقتصادية القليلة التي لا تزال مستمرة في بلد عانى من إغلاق الصناعة وأزمة العملة وارتفاع معدلات البطالة على مدى العقدين الماضيين.