علي الدين هلال: الرئيس السيسي جعل الحوار الوطني لكل قضايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إن من دعا للحوار الوطني هو رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي.

وأشار علي الدين هلال، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي قصد بالحوار الوطني أن يكون حوارا سياسيا لكافة قضايا المجتمع المصري، والقضايا التي تشغل المواطن.

وتابع أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، أن السياسة تشمل كل ما يتصل بالمواطن، وكل ما يساعد على رفاهية المجتمع وتقدمه.