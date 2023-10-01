مصطفى الفقي: الانتخابات إحدى الآليات الكبرى والأساسية للديمقراطية الحديثة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن الانتخابات هي أحد الآليات الكبرى والأساسية الديمقراطية الحديثة في العالم.

وأشار الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مشاء الأحد أن "ما يحدث الآن في مصر هو حالة من الحراك السياسي، وعملية حيوية من شأنها أن تحرك المياه الراكدة وتفتح الملفات المغلقة وأن تثير القضايا المسكوت عنها والرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في ذلك.

وأوضح، أن الرئيس السيسي اقتحم المعاقل المغلقة وفتح الأبواب لكي يجعل الانتخابات عرسا ديمقراطيا حقيقيا"، مضيفا: "مؤتمر حكاية وطن هو بمثابة كشف حساب لما تم حتى يدرك الجميع ما تم على أرض الواقع".

وطالب الفقي الرئيس السيسى بفتح مجال أكثر للحريات وحقوق الأنسان فى مصر ،مشيرا إلىً أن يجب أن يكون فى الفترة المقبلة أمل كبيير فى أن تتسع مساحات الأراء والحريات والرأى الأخر قدر الأمكان