أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأحد، مبينا أن الهيئة تقطع الطريق أمام أي محاولات أو عبث للتشكيك في الانتخابات الرئاسية.

وأشار موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لايوجد أي مشكلات في مكاتب الشهر العقاري لتوثيق وتحرير التوكيلات بشأن الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات رد على من يبث شائعات حول الاستحقاق الرئاسي،منوها أن هناك محاولات للنيل من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأردف موسى إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع في الانتخابات الرئاسية،مؤكدا أن ما ظهر اليوم بشأن جولة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل للرئاسة يتابع بنفسه تحرير توكيلات المواطنين لدعم ترشحه في الانتخابات وهو ما يؤكد الشافية والنزاهة بشأن الانتخابات الرئاسية.

ووتابع موسى على أن مشاهد مرشح حزب الوفد، تؤكد أيضا الاستقرار والأمان الذي تنعم به الدولة المصرية، مطالبا بضرورة تقديم صورة إيجابية عن مصر في الانتخابات الرئاسية والتصدي لأي محاولات تريد النيل من مصر،موضحا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على الحياد من الجميع، موضحا أنه مصر ليس بها أزمات ولابد من تقديم الصورة التي تليق بالدولة المصرية.

وأكد موسى إلى أن شعب مصر سيكون حاضرا غدا في ميادين مصر للاحتفالات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية، لمعرفة قدره جيدا، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقوم بما قام به الرئيس، قائلا:" يكفي وقفة الرئيس في 3 يوليو 2013، وشعب مصر كله موجود وناشد الرئيس التدخل لإنقاذ البلد من جماعة الإخوان الإرهابية، الإخوان هم اللى قتلوا وخربوا البلد، من أجل السلطة، هم اللى قتلوا الناس، مفيش حد غيرهم الخونة، وجابوا البلد على الأرض، الرئيس السيسي، وانتوا شوفتوا استلم البلد إزاي، وكان عايش الأيام السودة بتاعتهم".