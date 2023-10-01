وزير الاتصالات: استراتيجيتنا تعتمد على تحقيق ٣ أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحقيق 3 أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية، الهدف الأول هو استحقاقات المواطن لدى الحكومة وأن تقدم بشكل مميكن وسهل.

وأضاف: الهدف الثاني هو إكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة وإثراء الكوادر بمختلف تخصصات الاتصالات، ويقترن بذلك الهدف الثالث وهو جذب الشركات العالمية والمحلية.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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