شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون: كلمة الرئيس بـ"حكاية وطن" طمأنت للمصريين بشأن استكمال طريق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن مؤتمر " حكاية وطن" المنعقد بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، يكشف عن الانجازات التي نفذت على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية، لاسيما وأن الإحصائيات والأرقام التي جاءت في المؤتمر تثبت حجم الأعمال التي نفذت لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن مؤتمر " حكاية وطن" يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين وبالأخص خاصة الشباب، فضلا عن توضيح جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مؤتمر حكاية وطن يساعد على توفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت قوية وحملت رسائل عديدة وهامة، ومن بينها أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه وجه حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التى تناولها في كلمته أمام مؤتمر حكاية وطن، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على أنه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقال " المير " إن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً مع الرئيس السيسى فى محاربة كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مثمناً استشهداد بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» معلناً اتفاقه التام مع تأكيدالرئيس السيسى على أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب وأنَّهم لن يفلتوا من العقاب وأن حسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

وأشاد "المير" بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته خاصة وأن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وحرصت القيادة على القيام بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن، مؤكدا صحة ما تطرق إليه الرئيس السيسى بأن الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسى طمأنت الشعب المصرى بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأنه خلال السنوات القليلة القادمة ستكون دولة كبيرة وواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وإفريقيا والعالم كله.