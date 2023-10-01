شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الريادة": دعم الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي قادها منذ عشر سنوات والنهوض بالدولة المصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر الحبيبة.

وقال حسنين إن دعم وتأييد انتخاب الرئيس السيسي واجب وطني كما نطالبه بإعلان الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مشروعات الدولة التنموية ورؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشار إلى أن ترشح سيادته ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية لمواجهتها والتغلب عليها واستكمال سجل الإنجازات الضخمة التي عشنا دقائقها وتفاصيلها.