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جميلة إسماعيل تجرى جولة تفقدية لأعمال توثيق توكيلات دعم مرشحى الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أجرت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، جولة تفقدية لأعمال توثيق توكيلات دعم مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية، بمكاتب الشهر العقاري في وسط و جنوب القاهرة.

 

وقالت جميلة إسماعيل لأعضاء حملتها وقيادات حزب الدستور، إن "معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم والأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها و تغييبها عبر سنوات بعدما تم السيطرة علي المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل".

 

وأشارت إلى أن جزء أساسي من قرار ترشحي و مشاركتي في هذه الانتخابات أن نستعيد علاقتنا بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري وأن نكون سبباً في عودة اهتمامهم بالسياسة و مشاركتهم اليوم هي علامة أساسية للديمقراطية و التغيير عكس نظرة السلطة لها باعتبارها عرس التوكيلات و الصناديق.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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