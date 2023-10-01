شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة إسماعيل تجرى جولة تفقدية لأعمال توثيق توكيلات دعم مرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، جولة تفقدية لأعمال توثيق توكيلات دعم مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية، بمكاتب الشهر العقاري في وسط و جنوب القاهرة.

وقالت جميلة إسماعيل لأعضاء حملتها وقيادات حزب الدستور، إن "معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم والأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها و تغييبها عبر سنوات بعدما تم السيطرة علي المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل".

وأشارت إلى أن جزء أساسي من قرار ترشحي و مشاركتي في هذه الانتخابات أن نستعيد علاقتنا بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري وأن نكون سبباً في عودة اهتمامهم بالسياسة و مشاركتهم اليوم هي علامة أساسية للديمقراطية و التغيير عكس نظرة السلطة لها باعتبارها عرس التوكيلات و الصناديق.