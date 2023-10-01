شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العربي الناصري: مؤتمر حكاية وطن رصد إنجازات الدولة بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا بيانا اليوم، ثمن خلاله مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا المؤتمر رصد أمام المواطن المصري إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحصائيات رسمية وأرقام دقيقة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إن مؤتمر حكاية وطن كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصري والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا المؤتمر رصد قصة النجاح المصرية من النسيج المصري والثقة والصبر".

وأشار "أبو العلا" إلي أن مؤتمر حكاية وطن رصد توسع الحكومة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، وكل هذا يتوافق مع رؤية الحزب العربي الناصري.