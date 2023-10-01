بايدن يطالب الجمهوريين بوقف الألاعيب بموضوع الإغلاق الحكومي بعد الاتفاق معهم: لن نتخلى عن اوكرانيا

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن اوكرانيا رغم أن تقديم المساعدات اليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبا الجمهوريين ب"وقف الألاعيب" على هذا الصعيد. واكد إنه "سئم" من سياسة حافة الهاوية بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بشق الأنفس، الا انه لم تتضح طبيعة هذا الاتفاق.

واشار بايدن في مداخلة من البيت الابيض، الى انه "اريد أن اؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا، لن ننسحب". واوضح إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونغرس الأميركي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.