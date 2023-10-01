عملت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما مساء اليوم على المسلك الشرقي للأوتوستراد قرب جسر "معهد الرسل" بسبب تشكل بركة مياه نتيجة غزارة الأمطار.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أنقذ مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار داخل سيارتين في جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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