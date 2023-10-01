بو حبيب: إذا ذهبت الى سوريا "مش رح شيل الزير من البير" بملف النازحين وهناك ضغط دولي "حتى ما نعمل شي"

اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب الى ان الموقف السوري حول ملف النازحين سمعته من الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري ونائبه بان السوريين يستطيعون العودة الى بلدهم حين يريدون، أما الموقف الاوروبي يشدد على ضرورة التغيير السياسي في سوريا وهي غير آمنة لعودة النازحين.

واوضح بوحبيب في حديث تلفزيوني، بانه "إذا ذهبت الى دمشق "مش رح شيل الزير من البير" في ملف النازحين، وتم الاتفاق أنه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تاريخاً للقاء، وانا أخذت المبادرة بزيارة سوريا وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا "حتى ما نعمل شي" في ملف النازحين.