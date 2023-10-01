وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن أنها ستتوجه الى أرمينيا الثلاثاء

اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها ستتوجه الثلاثاء الى أرمينيا، حيث "ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة اراضيها".

وذكرت الخارجية الفرنسية في تصريح مكتوب، إن الوزيرة "ستكرر لهذه المناسبة وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا وستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى في ما يتعلق باحترامهما".

واضافت الخارجية "ستزور بعدها، برفقة نظيرها أرارات ميرزويان، اللاجئين الأرمن الذي فروا من قره باغ بعد الهجوم العسكري لاذربيجان في 19 ايلول، وبعد تسعة اشهر من الحصار غير القانوني (عبر أغلاق ممر لاتشين) على مرأى من روسيا المتواطئة".

وتابعت الخارجية الفرنسية أن "مساعدة طبية عاجلة سلمت ايضا للسلطات الارمينية في 29 ايلول، تهدف خصوصا الى تولي أمور اللاجئين وضحايا انفجار مستودع للوقود في قره باغ مساء 25 ايلول".

وستبحث كولونا خصوصا "مع السلطات الارمينية التفاصيل الملموسة لتعزيز تعاوننا في كل المجالات". وكانت كولونا اعلنت هذا الاسبوع رفع المساعدة المقدمة لأرمينيا الى 12,5 مليون يورو.

وسبق ان زارت كولونا أرمينيا في 28 نيسان الفائت، وسيكون في استقبالها رئيس الوزراء نيكول باشينيان.