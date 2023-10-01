10 قتلى و25 جريحا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

قتل عشرة مهاجرين على الأقل واصيب 25 آخرون الاحد حين انقلبت شاحنة كانوا يسافرون فيها في شكل غير قانوني على طريق سريعة في ولاية شياباس بجنوب المكسيك، على الحدود مع غواتيمالا، وفق السلطات المحلية.
واشارت الحصيلة غير النهائية التي ادلت بها السلطات الى "عشرة قتلى و25 جريحا".
وذكر مصدر في مكتب النائب العام إن الضحايا هم نساء بينهم قاصر، يتحدرن من كوبا.
ووقع الحادث في ساعات الصباح الاولى على قسم من الطريق السريعة يربط بين بيجيجيابان وتونالا على ساحل المحيط الهادئ لولاية شياباس التي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين سعيا لبلوغ الولايات المتحدة.
وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من اسبوع. فقد قضى مهاجران واصيب 27 آخرون الخميس حين انقلبت الشاحنة التي كانت تقلهم في الولاية نفسها.
ويعبر آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة المكسيك مستخدمين حافلات وشاحنات وحتى قطارات لنقل البضائع، في محاولة للوصول الى الولايات المتحدة.
وأحصت شرطة الحدود الاميركية رسميا عبور 1,8 مليون مهاجر للحدود الجنوبية بين تشرين الاول 2022 وآب 2023.
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