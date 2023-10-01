البعريني: مشكلة النزوح السوري تزداد خطورةً وسط مؤشرات تؤكد تحضير لعبة خطيرة للبلد

أشار عضو "تكتّل الإعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني الى أن "مشكلة النزوح السوري تزداد خطورةً يومًا بعد آخر، وسط مؤشرات تؤكد تحضير لعبة خطيرة للبلد، يساهم البعض فيها مع الأسف". مشددًا خلال تلبية دعوة خاصة في حرار، على "أهمية صحوة ضمير الشعب وتعاونه حتى تمرير هذه الفترة، فالبلد لن يموت بل سيبقى وسنتخطّى هذه المرحلة الصّعبة بتعاوننا وصمودنا".

وفي الملف الرّئاسي، قال البعريني: "أصبحنا بإنتظار لحظة إنقاذية لإنتخاب رئيس، تنتظم معه مؤسسات الدولة، وهنا نعود ونتوجّه للمعنيين بضرورة التخلي عن المصالح الشخصية وتفضيل مصلحة الوطن والمواطن".