يواصل فوج حرس مدينة بيروت تنفيذاً لقرار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تسيير دورياته في كافة شوارع العاصمة على مدار الساعة حيث اسفرت تلك الدوريات على توقيف عدد كبير من الدراجات النارية الغير قانونية و التي يقودها أشخاص غير لبنانيين ليس بحوزتهم اوراق ثبوتية للدراجة، كما تم توقيف دراجات نارية ضبط بحوزة الاشخاص الذين كانوا على متنها كميات من حشيشة الكيف وغيرها من المواد المخدرة، كما تم توقيف أشخاص لبنانيين ضبط مع عدد منهم مسدسات حربية دون ترخيص، كما تم توقيف لبناني خلال قيادته دراجة نارية حاول التهجم على الدورية منتحلاً صفة عسكرية، وقد تم سوقهم جميعاً وتسليمهم مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

كانت هذه تفاصيل خبر فوج حرس بيروت يوقف مخلين بالأمن بحوزتهم اسلحة حربية غير مرخصة ومخدرات ودراجات نارية مخالفة للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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