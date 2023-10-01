باكستان تؤكد مواصلة الحرب ضد الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، مواصلة الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليه وتطهير البلاد منه.

وأوضح خلال زيارة قام بها إلى المستشفى لعيادة الجرحى الذين أصيبوا خلال التفجير الذي استهدف تجمعا دينيا في مدينة «مستونج» بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، أن القوات المسلحة بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن تعمل على تعقب فلول الإرهابيين والداعمين لهم في الداخل والخارج، وسيتم دحر نواياهم ومخططاتهم.

وأضاف أن الجماعات النشطة في باكستان تحظى بدعم ورعاية جهات خارجية مناهضة لباكستان، وأن عناصر هذه الجماعات لا يدينون بأي دين ولا أيديولوجية، بل هم عملاء يلعبون في أيدي أعداء الشعب الباكستاني لإضعاف باكستان.