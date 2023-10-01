المعارض مويزو رئيسا لجزر المالديف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز مرشح المعارضة محمد مويزو في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف متغلبا على الرئيس الحالي إبراهيم صليح في جولة الإعادة.

وذكرت لجنة الانتخابات في المالديف عبر موقعها على الإنترنت مع فرز جميع الأصوات تقريبا أن مويزو حصل على 54% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأول مقابل 46% للرئيس الحالي إبراهيم صليح.

وشهدت الانتخابات إقبال 85% تقريبا من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 282 ألفا في جزر المالديف، إذ أدلوا بأصواتهم في أكثر من 586 مركز اقتراع في 187 جزيرة.