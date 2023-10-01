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امتداد تكشف سراً: رفضنا منصباً شرطياً في الحكومة الحالية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المكتب السياسي في الحركة، رائد الصالح، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ثورة تشرين حاولت إصلاح ما أفسده السراق طيلة 20 عاماً في العراق".

وأضاف، أن "تشرين أثبتت للشعب العراقي أن الطبقة السياسية فاشلة"، معتبراً مشاركة حركته في السلطة التنفيذية بأنه "تلويث لامتداد".


وتابع الصالح، "عرضت علينا عدة مناصب في حكومة السوداني، ومنها مدراء عامين لكن رفضنا ذلك بشكل مطلق"، وفق قوله.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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