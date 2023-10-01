انت الان تتابع خبر امتداد تكشف سراً: رفضنا منصباً شرطياً في الحكومة الحالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المكتب السياسي في الحركة، رائد الصالح، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ثورة تشرين حاولت إصلاح ما أفسده السراق طيلة 20 عاماً في العراق".

وأضاف، أن "تشرين أثبتت للشعب العراقي أن الطبقة السياسية فاشلة"، معتبراً مشاركة حركته في السلطة التنفيذية بأنه "تلويث لامتداد".



وتابع الصالح، "عرضت علينا عدة مناصب في حكومة السوداني، ومنها مدراء عامين لكن رفضنا ذلك بشكل مطلق"، وفق قوله.