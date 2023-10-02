شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يعلن عقد مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن عقد مؤتمر صحفى بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية، الثلاثاء القادم الموافق 3 أكتوبر، بأحد الفنادق بالدقى.

وكان فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد التقى السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان ومساعدته.

تناول اللقاء العلاقات المصرية الألمانية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما تطرق النقاش إلى الوضع العام في مصر والانتخابات الرئاسية القادمة.

وتناول الحديث العلاقات بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والأحزاب في ألمانيا وعدد من الدول الصديقة.

حضر اللقاء محمود سامي؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب وخالد راشد، نائب رئيس الحزب، وباسم كامل، الأمين العام للحزب.