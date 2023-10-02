بوريل من كييف: الاتحاد الأوروبي سيزيد الدعم العسكري لأوكرانيا

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت أغفل المساعدات لكييف.
واوضح بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية بعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، إنه في مواجهة "تهديد وجودي لأوروبا، فإن الاقتراح المطروح على الطاولة"، يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال: "دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة، ولكننا سنواصل دعمنا وزيادة مساعداتنا".
وأضاف "الأوكرانيون يقاتلون بكل ما أوتوا من شجاعة وقدرة". وأضاف أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحا، "علينا أن نزودهم بأسلحة أفضل وأكبر".
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