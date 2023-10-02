تسنيم: إيران تناقش مع "أنصار الله" محادثات الرياض وتؤكد استعدادها للمشاركة في حل أزمة اليمن

أكد المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية "استمرار دعم طهران للشعب اليمني المظلوم، فضلاً عن استعدادها لمشاركة خبرتها السياسية التي تمتد على أكثر من أربعة عقود، مع أنصار الله في المراحل المقبلة".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الله هاشم السياني، التقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، وبحث معه أحدث التطورات الميدانية والسياسية في اليمن"، مشيرةً أنه تم استعرض نتائج المحادثات الأخيرة بين "أنصار الله" والسعودية وأيضا الأفق المستقبلي لها.

وأكد خرازي "ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومعالجة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بما في ذلك رفع الحصار والعقوبات عن هذا البلد".

وأضاف أنه "بعد المفاوضات المتعلقة بالقضايا الإنسانية التي تسببت فيها الحرب، من الضروري تصميم وتنفيذ خطة متماسكة لتحقيق كامل حقوق الشعب اليمني دون تدخل أجنبي حتى يتسنى البدء بالمفاوضات اليمنية - اليمنية".

واعتبر خرازي "العناصر الثلاثة الإيمان والقيادة والدعم الشعبي عامل نجاح المقاومة في اليمن"، مؤكدًا على متابعة العملية السياسية لحل أزمة هذا البلد.

وعاد الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء، الشهر الماضي، بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.