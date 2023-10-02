انت الان تتابع خبر "نازل اخذ حقي": هؤلاء من يحركون السلاح المنفلت في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفريجي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من قوى السياسية على خلاف مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف، أن "تشرين لا تمتلك هوية واحدة، بل هي تمثل شعب متنوع في أفكاره؛ لذلك لا يمكن حصر تفكير جميع التشارنة برؤية واحدة مثل أنصار التيار الصدري أو أنصار ائتلاف دولة القانون أو غيرهم".



وحول تظاهرات اليوم، أشار الفريجي، إلى أنه "لم يحدث احتكاكاً قوياً بين المتظاهرين والقوات الأمنية"، مردفاً: "السلطة هي التي حاولت قمع المتظاهرين إذ حدث إطلاق رصاص في الهواء وقنابل دخانية؛ في محاولة لمنع استمرار التظاهرات إلى ما بعد وقت المغرب".

واعتبر، أن "قمع المتظاهرين نذير شؤم لحكومة السوداني؛ لان الحكومات التي قمعت المتظاهرين انتهت بمصير سيء".

وتابع، أن "الإطار التنسيقي استحوذ على الحكم بالقمع"، لافتاً إلى أن "نازل اخذ حقي هي الحركة الوحيدة الحاملة لتشرين".

كما بين الفريجي، أن شعار "ماكو وطن ماكو دوام" رفعه وزير الصدر وليس التشارنة.

