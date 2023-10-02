انت الان تتابع خبر تركيا تعلن تدمير 20 هدفاً لـ"العمال الكردستاني" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة أن ذلك تم "عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا".

وصباح الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.