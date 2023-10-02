شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مؤقت للتمويل، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد تراجع رئيس المجلس كيفن مكارثي، عن تنفيذ مطلب سابق لمتشددين في الحزب الجمهوري بتمرير مشروع القانون بأصوات الجمهوريين فقط.

ولم يتبق الكثير من الوقت لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، الذي سيبدأ في وقت لاحق، إلا إذا تم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً في الوقت المناسب.

تمويل الحكومة

وتخلى مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً أخرى بأغلبية 335 صوتاً مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

ويمثل التصويت تحولاً كبيراً في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمراً لا مفر منه.