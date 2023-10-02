اللواء سمير فرج: بطلة فيلم جولدا مائير تستحق الأوسكار بسبب أدائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت داليا الظنيني:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل عرض فيلم جولدا مائير في إسرائيل عن رئيسة الحكومة الإسرائيلية وقت حرب أكتوبر، موضحا أن بطلة الفيلم تستحق جائزة الأوسكار بسبب أدائها.

وأشار فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جولدا مائير أسطورة إسرائيل ومش عاوزين يحرقوها لكونها لم تعبأ الاحتياط إلا يوم الحرب.

وأكد فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه بعد حرب أكتوبر قامت إسرائيل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وذلك برئاسة رئيس العدل شيمون إجرانات.

أضاف أن تقرير اللجنة أشار إلى عدة تساؤلات حول حرب أكتوبر منها هل تأخرت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، وموشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي في استدعاء قوات الاحتياط يوم 5 أكتوبر.

وأشار اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إلى أن مصر نجحت في تمويه إسرائيل في الحرب، ونجحت في تنفيذ ما خططت له، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلتها إسرائيل وجهت اللوم لجولدا مائير بسبب تأخرها في استدعاء قوات الاحتياط.